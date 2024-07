Barreirinha Bar Café vai acolher conversa sobre arqueologia

Os jovens investigadores Ana Mendonça e Marco Freitas vão conversar sobre o dia-a-dia de um arqueólogo, apresentando também alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, nos últimos anos, em ambientes, terrestre e subaquático.

O evento, assinala o Dia Internacional da Arqueologia e irá decorrer no T1 do Barreirinha Bar Café, pelas 19 horas de hoje.

Para a celebração deste dia, o CEAM, associado à iniciativa do Barreirinha Bar Café de realizar eventos mensais com investigadores de várias áreas, para a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na Madeira, [o CEAM convida a todos para uma conversa descontraída sobre a arquelogia.

A arqueologia é a ciência social e humana que estuda o passado da Humanidade, através dos vestígios materiais deixados pelos nossos antepassados ao longo do tempo.

Na Madeira, em anos recentes, esta actividade tem ganho um forte incremento, encontrando-se hoje bem estabelecida no quotidiano dos madeirenses.

Quer nos contextos da reabilitação urbana que se assiste atualmente, principalmente na cidade do Funchal, quer no meio científico nacional e Internacional, os trabalhos arqueológicos realizados no Arquipélago da Madeira são hoje reconhecidos pelo seu mérito e excelência.

O Dia Internacional da Arqueologia é comemorado a 24 de Julho.