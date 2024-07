'Ser-generativo' para ver na Galeria Tratuário

A Galeria Tratuário apresenta esta quinta-feira, 25 de Julho, a exposição ‘Ser-generativo’ da autoria de Pedro Alves da Veiga.

A mostra, que conta com a curadoria de Hernando Urrutia, é inaugurada pelas 18 horas e estará aberta a visitar até ao dia 13 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

O projecto artístico manifesta-se em obras atravessadas pela tecnologia e pela estética digital, envolvendo distintos media digitais que propõem reflexões constantes. A exposição apresenta na sua génese um renascimento do 'ser', gerado também a partir de processos generativos.

Em nota emitida, a Galeria Tratuário explica que Pedro Alves da Veiga, "um criador contemporâneo do terceiro milénio, explora diversas vertentes da sua criação para expandir o seu legado como promotor de novas narrativas artísticas, a partir da conceptualização, da palavra, da ideia e da geração de conhecimento".

As obras de arte generativa do autor são criadas através de código, utilizando algoritmos que determinam as transformações através de variadas técnicas computacionais.

Estas obras são conceptualmente baseadas no SER e nas diferentes formas de conexão, tanto internas quanto externas. Nas suas obras é enfatizada a importância do SER interno, em conexão com a alma, a mente e o corpo, e o SER externo, em ligação com os outros, com o espaço e com a sociedade.

O artista pretende, com a sua investigação, gerar novas narrativas estéticas digitais por meio do processo generativo, posicionando-se como um 'ser' gerador de conhecimentos que, por sua vez, dispõem a incitar novos olhares sobre problemas associados à subjetividade, consciência e à construção da cultura, como parte de uma geração que procura a evolução do 'ser' humano.