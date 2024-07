'Conversas de Abril' regressam à Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, recebe, a partir da próxima quinta-feira, às 19 horas, um novo ciclo das 'Conversas de Abril', contando com uma prelecção de Bernardo Martins, logo na primeira sessão, abordando a temática 'Movimentos Reivindicativos na Madeira na Época do 25 de Abril'.

O espaço na Rua João de Deus, n.º 12 associa-se, assim, uma vez mais, às iniciativas que assinalam os 50 anos do 25 de Abril de 1974. No ano passado, as 'Conversas de Abril' abordaram o período anterior à Revolução. Este ano, este encontro acontece todas as quintas-feiras, até ao final do mês de Agosto.

Para esta semana, no mesmo dia, está agendada, às 18h30, a abertura da exposição 'Capas dos discos de Zeca Afonso', da autoria de José Santa Bárbara. Nesta mostra serão apresentados alguns trabalhos deste artista plástico.