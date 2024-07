Galeria Lourdes destacada em livro de arquitectura

O projecto da Galeria Lourdes, integrado na Quinta de São João, em Câmara de Lobos, da autoria do arquitecto madeirense João Costa Nóbrega, é objecto de destaque pela recente publicação da editora catalã 'Loft Publications', intitulada 'Back to Nature: Architecture Blends into Landscape'.

"O conjunto das 30 obras escolhidas, espalhadas geograficamente pela Europa, América do Sul e Ásia, têm em comum a relação harmoniosa com a natureza e a consequente integração paisagística", indica nota à imprensa.

A edição, publicada em quatro línguas e ilustrada com fotografias e desenhos do projecto, apresenta ainda outras duas obras localizadas em Portugal, nomeadamente no Douro - Baião (Lavandeira Douro Nature & Wellness), e em Melides (Melides Tree House).

"A obra em questão foi a vencedora da edição de 2023 do 'Prémio de Arquitetura Madeira e Porto Santo' (PAMPS), tendo já sido publicada em diversas plataformas internacionais ligadas a projetos de arquitectura", acrescenta.

A Galeria faz parte de um conjunto de projectos da mesma autoria, realizados dentro da referida propriedade.

Da ficha de projecto, que envolveu dois gabinetes do Porto, fez também parte o madeirense Miguel Caires, engenheiro responsável pela estrutura do edifício.

A Galeria encontra-se aberta ao público todos os dias, excepto domingos e segundas-feiras, e presentemente exibe uma exposição com desenhos e pinturas originais dos arquitectos Le Corbusier e Oscar Niemeyer, assim como maquetes deste último, a qual ficará patente até ao final do mês de Agosto.