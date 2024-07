Diego Ruiloba vem pela segunda vez lutar pelos primeiros lugares

O piloto Diego Ruiloba vem pela segunda vez à Madeira para competir pelos primeiros lugares, ao volante de um Citroën C3 Rally2. O espanhol pretende “desfrutar ao máximo e esta oportunidade incrível e devo agradecer a todos os que tornaram esta experiência fantástica. Também quero lutar pelos primeiros lugares no rali".

Os pilotos locais são muito rápidos e têm um conhecimento perfeito dos troços cronometrados. Temos também os pilotos do campeonato português, que dispõem de muita experiência na ilha, e o Campedelli, que ontem foi segundo em Roma no campeonato europeu, não irão facilitar. Não há nenhuma tática especial para esta prova. Será a mesma de todos os ralis, trabalhar bem nos reconhecimentos e preparar um bom acerto do carro. Diego Ruiloba

Ruiloba tem 23 anos de idade e a sua estreia aconteceu em 2019 com um Peugeot 208 1.2. Em 2021 passou para o volante de um Suzuki Swift e venceu o troféu espanhol destinado ao modelo. No ano seguinte, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica. Desde então representa a Citroën com um C3 Rally2. Este ano obteve as suas primeiras três vitórias à geral, nos ralis Sierra Morena, Lisboa e Rias Baixas.