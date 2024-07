Sessão de autógrafos com os pilotos leva multidão ao Casino

Foram muitos os que, uma vez mais, não quiseram perder a oportunidade de estar perto dos pilotos que participam nesta 65.ª edição do Rali Vinho da Madeira e, ao mesmo tempo, apreciar as máquinas que vão para a estrada a partir da próxima quinta-feira, embora já amanhã tenham lugar os testes e reconhecimentos.

Este é um momento sempre muito apreciado pelos apreciados do automobilismo, no que é, para muitos, o primeiro contacto com as grandes estrelas desta prova rainha do desporto motorizado.