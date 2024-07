Rússia adia para 2025 Jogos da Amizade, alternativos aos Jogos Olímpicos

A Rússia vai adiar para 2025 a realização dos primeiros Jogos Mundiais da Amizade, que deveriam ocorrer entre 15 e 29 de setembro, como alternativa aos Jogos Olímpicos Paris2024, revelou hoje a organização.

Em outubro de 2023, o Presidente russo tinha decretado a realização do evento, que juntará 30 desportos, mas hoje foi comunicada a decisão de adiar, face "ao tempo de recuperação insuficiente dos principais atletas".

"O principal motivo para reconsiderar as datas dos Jogos é o tempo de recuperação insuficiente para os principais atletas que participam em grandes torneios internacionais no verão de 2024", pode ler-se na nota divulgada, sem se referir aos Jogos Paris2024, que terminam em 11 de agosto.

Em março, o Comité Olímpico Internacional (COI) opôs-se fortemente a qualquer evento rival, dando conta de que evento russo proposto era "uma tentativa cínica da Federação Russa de politizar o desporto" e pediu aos governos e órgãos desportivos "que rejeitassem qualquer participação e apoio a qualquer iniciativa que pretendesse politizar totalmente o desporto internacional".

O objetivo dos jogos é assegurar a "livre participação dos atletas russos" nas competições e o desenvolvimento de "novos formatos de cooperação desportiva internacional", segundo o decreto.

Ao todo, no evento, que vai contar com prémios monetários de 45 milhões de euros, seriam esperados cerca de 5.500 atletas que competirão em 20 modalidades olímpicas e 10 que não integram o programa de Paris2024, sendo que as mesmas ainda estão em estudo.