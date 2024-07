A notícia que faz machete na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que a Marina do Funchal vai render mais de meio milhão por ano. A APRAM acaba de lançar um concurso público internacional para exploração da infra-estrutura por 15 anos, que obriga a investimento da parte dos privados e pressupõe avaliação anual.

Nesta edição dizemos-lhe, também, que o Governo Regional já prepara um novo estacionamento no Areeiro. O parque vai nascer junto à Casa das Sorveiras, para desimpedir o caminho para aquele ponto turístico. A PSP vai continuar fiscalização até Setembro.

Nos restantes destaques desta do seu DIÁRIO de hoje temos que Filipa Freitas foi ‘demitida’ sem explicações: Pedro Ramos chamou a vice-presidente do Conselho de Administração do SESARAM ao gabinete, na semana passada, apenas para lhe abrir a porta de saída.

Saiba também que o SESARAM garante consultas e cirurgias durante a tolerância do rali.

Para a primeira página chamamos, ainda, um assunto que surge em muitos meios de comunicação do Mundo, para darmos conta de que a morte de filha de madeirenses gera consternação geral. Menina de 9 anos vítima de um ataque com uma faca, em Inglaterra, estava a frequentar aula de dança e ioga.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO.

