Pan defende melhor aproveitamento das águas pluviais

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) reitera a sua defesa pelo aproveitamento sustentável das águas pluviais, destacando a sua importância para a conservação dos recursos hídricos e para o combate ao desperdício de água.

Além da criação de tanques de captação da água da chuva em todos os edifícios, aproveitando para a rega dos espaços verdes, o PAN defende o redesenho dos meios urbanos, com o aumento do número de árvores e as devidas zonas de absorção e escoamento da água da chuva para as bacias das árvores.

Neste âmbito, o partido destaca uma das suas propostas contempladas no orçamento regional, nomeadamente a instalação de tanques de reserva de água e um sistema de captação de chuva na Zona da Matur e Santo António, mas alerta que a medida "deve continuar a ser feita de forma gradual e progressiva no âmbito das novas construções".

A implementação dos chamados "jardins de chuva", áreas verdes projetadas para absorver e filtrar a água da chuva, promovendo a recarga dos aquíferos subterrâneos, os jardins arborizados são das mais eficazes formas de combater as alterações climáticas, e a adaptação dos relvados de modo a diminuir a necessidade de rega, corte e fertilização, além de favorecer a paisagem natural e o bem-estar das pessoas, amplamente descurado na cultura do betão. PAN

O PAN assegura que "pretende continuar a apostar num conjunto de propostas reivindicadas pelas pessoas no sentido de combater as alterações climáticas e aproveitar os recursos naturais, poupando energia e no combate ao desperdício de água enquanto recurso essencial".

"A adoção de práticas sustentáveis no maneio das águas pluviais é crucial para enfrentarmos os desafios climáticos e ambientais do nosso tempo", refere o partido, assumindo que continuará "a lutar por políticas que promovam a conservação dos recursos hídricos e a qualidade de vida das comunidades".