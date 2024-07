João Silva assume como objectivo “lutar pela vitória”

João Silva, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, encara o Rali Vinho da Madeira com o objetivo de “lutar pela vitória”. O piloto falou ao gabinete de comunicação do RVM e mostrou-se também consciente da enorme dificuldade e exigência que tal implicará.

“O ritmo terá de ser muito forte, mas também não podemos cometer erros pois esta prova conta para o campeonato. A época tem excedido as expetativas pois a nossa meta era a adaptação ao novo carro e temos conseguido discutir as vitórias. Somos líderes, mas, contudo, a nossa vantagem é curta e eixa tudo em aberto.

Nesta edição do rali quem quiser estar no pódio deverá andar o mais rápido possível. Já o ano passado vimos que os andamentos dos principais concorrentes são muito próximos. Julgo que, este ano, os pilotos vindos de fora poderão quebrar aquela que tem sido, ao longo de quase uma década, o domínio das equipas madeirenses. Esta deverá ser uma das melhores edições do evento”.

João Silva tem 36 anos de idade e fez o seu primeiro rali em 2007 com um Toyota Yaris. Com um Renault Clio R3, foi campeão júnior da Madeira em 2009 e 2011. Nesse mesmo ano, foi campeão nacional de duas rodas motrizes. Neste domínio e com um Peugeot 208 Rally4, foi campeão regional em 2023. Venceu o seu primeiro rali à geral em 2017, na Calheta, ao volante de um Citroën DS3 R5. Esteve, com um Ford Fiesta R2, na WRC Academy em 2012. É o líder do campeonato regional de 2024.