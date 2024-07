Lixeira no Porto Santo colocou em risco navegação aérea há 22 anos

As aves atraídas pelo aterro sanitário situado na Costa Norte do Porto Santo, na Camacha, geraram bastante preocupação há 22 anos.

Na edição impressa do dia 31 de Julho de 2002, o DIÁRIO dava conta de que o facto desta lixeira estar situada a cerca de 300 metros do Aeroporto do Porto Santo estava a colocar em risco a navegação aérea, um caso que na altura já havia sido denunciado pela Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Roberto Silva, garantiu que tinha estado contra a construção do aterro e admitiu não compreender a decisão da antiga autarquia. Na altura, aguardavam a construção de um Centro de Processamento de Resíduos Sólidos, de forma a solucionar o problema.

Mas também houve boas notícias para a ilha dourada. O Porto Santo passou a ter um novo parque de estacionamento, o primeiro parque coberto no centro da cidade.

Outra das notícias que foi capa do DIÁRIO foi o maior incêndio do ano no Caniço.

Oitenta bombeiros, apoiados por 18 viaturas estiveram a combater este incêndio que ameaçou um tanque de gás e cerca de 10 casas.

Na secção dos Casos do Dia deu também conta da morte de um homem, que alegadamente foi colhido por um automóvel alegadamente depois de ter sido empurrado à porta de um bar.

O nosso jornal dava ainda conta do atraso da construção da residência universitária para os alunos da Universidade da Madeira, na Rua de Santa Maria.