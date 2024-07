Construção do porto de recreio da Calheta era anunciada há 22 anos

A construção de um porto de recreio na Calheta, com 297, foi anunciada no final de Julho de 2002. O investimento pressuponha a ampliação do cais, bem como um contramolhe de protecção com 321 metros.

O objectivo passava pela construção de cinco pontões, que levavam à instalação de dezenas de 'fingers' para amarração de 297 embarcações. No fundo, criava-se uma bacia abrigada com cerca de 3 hectares. O projecto chegava ainda a terra, com a ampliação da estrada marginal, da promenade, e a construção de áreas comerciais, turísticas e desportivas.

"Deste modo, a um nível inferior à actual Estrada Regional serão construídos dois restaurantes, igual número de quiosques de apoio a uma plataforma superior que contará com esplanadas. Um posto de informação turística, áreas de serviços diversos – balneários, vestiários, autoridades, recepção, etc. – fazem parte desta frente de mar, com a particularidade do "telhado" destas infra-estruturas ficar ao nível da estrada, sendo aproveitado para o desenvolvimento da "promenade" e de rampas ou escadas de acesso ao lado Norte do porto de recreio", referia o DIÁRIO nessa altura.

Esta construção dotava o Clube Naval da Calheta de uma sede e possibilitava a criação de mais estacionamentos nessa zona.

O prazo de execução da obra era de 18 meses.