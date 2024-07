Força Aérea transporta três doentes do Porto Santo para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa foi accionada este domingo, 28 de Julho, para uma missão de apoio à população do arquipélago da Madeira.

O destacamento permanente da Esquadra 502 – 'Elefantes' no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, realizou, esta tarde, o transporte aéreo de três doentes a necessitar de cuidados médicos urgentes, entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, a bordo de um avião C-295M.

Na placa do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo aguardavam três ambulâncias e uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para conduzir os doentes ao Hospital Central do Funchal. Empenhados na operação estiveram a Cruz Vermelha Portuguesa, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública acompanhou, como habitual, a operação.

O canal do YouTube Madeira Woman Spotter captou o momento da aterragem e do transbordo dos doentes. Confira: