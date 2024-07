Montenegro diz estar a "recuperar bem" e em breve regressará "à actividade normal"

O primeiro-ministro afirmou hoje estar a recuperar bem do problema de saúde, sem gravidade, que o obrigou a cancelar a agenda até domingo, e assegura que em breve retomará a atividade normal.

"Um imprevisto de saúde obrigou-me a cancelar a agenda por estes dias. Agradeço as mensagens que tenho recebido, estou a recuperar bem e em breve volto à atividade normal. A situação não tem gravidade mas força-me a trabalhar por Portugal a partir de casa", escreveu Luís Montenegro na rede social X (ex-Twitter).

Montenegro falha Festa do Chão da Lagoa devido a problema de saúde O primeiro-ministro Luís Montenegro não estará presente na Festa do Chão da Lagoa, que se realiza no domingo, confirma fonte do PSD ao DIÁRIO.

O primeiro-ministro, Luis Montenegro, cancelou a presença em eventos políticos até domingo, por conselho médico, incluindo a participação nas reuniões de hoje com os partidos políticos sobre o Orçamento do Estado para 2025, que serão conduzidas pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em conjunto com o ministro da Presidência e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Na nota do gabinete do primeiro-ministro refere-se que a decisão foi tomada "na sequência de aconselhamento médico, visto que se encontra a recuperar de uma situação de saúde (de caráter infeccioso)".

"Não se trata de qualquer problema grave, mas apenas exige repouso", acrescenta a nota, pedindo "especial compreensão a todos os partidos políticos com assento parlamentar".

As reuniões, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, começaram às 10:00 com o PAN, seguindo-se Livre, PCP, BE, IL, Chega, PS e, por último, uma reunião conjunta com PSD e CDS-PP marcada para as 18:30.

Luis Montenegro já tinha cancelado, também por motivos de saúde, a participação na Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Oxford, no Reino Unido, na quinta-feira.