Promoção da produção regional "traduz-se numa maior valorização do produto"

O centro da freguesia de São Jorge, em Santana, acolheu esta sexta-feira, 26 de Julho, a II Mostra do Trigo e da Batata Doce. O evento foi presidido pelo director Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, que destacou a importância de promover a produção regional.

Marco Caldeira enalteceu a iniciativa da Caso do Povo local, lembrando que o Governo Regional tem prosseguido com a valorização dos produtos regionais dando como exemplo a Batata Doce da Madeira, que recentemente foi registada como Denominação de Origem Protegida.

“Temos feito um esforço na promoção e dinamização dos produtos regionais e isso traduz-se numa maior valorização do produto e consequentemente mais rendimento para o agricultor”, disse o responsável adiantando que este é um “evento tipicamente madeirense e que deve continuar a ser apoiado”.

Na mostra, além de uma palestra sobre a Batata Doce e as técnicas agronómicas da cultura, houve ainda espaço para animação musical e provas de iguarias típicas com uso do trigo e da Batata Doce.