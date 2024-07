Britadeira do Faial tem de estar regularizada até final de Outubro

A empresa Brinertes, que opera a britadeira localizada no Sítio dos Moinhos, no Faial, no concelho de Santana, tem até ao final do mês de Outubro para regularizar a situação daquela unidade, devendo ser encerrada se não cumprir as indicações da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

A empresa recebeu, hoje, um ofício do Governo Regional, emitido por Raquel França, chefe de gabinete de Eduardo Jesus, em que é prorrogado o prazo para "cumprimento dos requisitos impostos" até 31 de Outubro.

O empresário proprietário da Brinertes alega que já tem os equipamentos exigidos pela fiscalização do Governo Regional, mas que não foi possível instalar por falta de mão de obra. Uma situação que é reconhecida no ofício da Secretaria Regional da Economia que prorroga o prazo para regularização da situação, mas mantém a exigência de cumprimento até final de Outubro.

Segundo foi possível apurar, a intenção do Governo Regional é mesmo encerrar a britadeira do Faial se não forem cumpridas as exigências.