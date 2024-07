CDS destaca orçamento que garante "bem-estar das populações"

O CDS-PP Madeira justifica o seu voto favorável no Orçamento da Região para 2024 com a sua influência "decisiva" na elaboração do documento descrito como "importante instrumento para o desenvolvimento económico e social da Madeira e do Porto Santo".

Em nota emitida, o partido aponta que além de ter estado na génese da elaboração do orçamento, "inserindo uma grande parte das ideias do seu Programa de Governo", viu serem aprovadas cinco propostas "muito importantes" no Parlamento, nomeadamente: entrega gratuita de medicamentos aos idosos com pensões mais baixas; redução das mensalidades no ensino pré-escolar; fixação do salário-base para os jovens licenciados que entrem no mercado de trabalho; extensão do subsídio de insularidade aos trabalhadores do privado e social a negociar no Conselho Económico e Social; revisão do Estatuto do Combatente.

O CDS afirma que cumpriu o compromisso assumido antes e depois das eleições de "responsabilidade e contributos para o bem-estar das populações", apontando que o Orçamento Regional "reduz impostos, abre caminho a uma subida dos salários, amplia os apoios aos mais carenciados, em particular os idosos, e, portanto, aumenta os rendimentos dos cidadãos e das famílias".