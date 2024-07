Livro 'Carlos Santos: da tradição para a sala de aula' apresentado esta quarta-feira

O livro ‘Carlos Santos: da tradição para a sala de aula’, da autoria de Carolina Faria, Marco Marujo e João Ferreira será apresentado esta quarta-feira, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

O objectivo é que professores, alunos e entusiastas da arte musical encontrem uma ponte entre o passado e o presente, ajudando a manter viva a tradição musical da Madeira. Esta edição será apresentada por Rui Camacho, vice-presidente da Associação Musical e Cultural Xarabanda, e o momento contará com a presença de André Alves, Diretor Regional de Juventude.

"O livro ‘Carlos Santos: da tradição para a sala de aula’ contempla 7 arranjos de músicas tradicionais madeirenses, recolhidas pelo etnógrafo, folclorista e jornalista Carlos Santos, pensados para o contexto de sala de aula. O principal objectivo é aproximar as gerações mais novas à música tradicional da Madeira, através deste recurso que pretende ser uma ferramenta prática para os professores", explica nota à imprensa.

Esta edição foi realizada no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), promovido pela Direção Regional da Juventude, com autoria do grupo informal de jovens "Raízes Sonoras", constituído por Carolina Faria, Marco Marujo e João Ferreira.

O livro contém, além dos arranjos, um QR Code onde os utilizadores poderão aceder aos áudios de cada música, de forma a facilitar a implementação das peças, e uma breve biografia de Carlos Santos.