Estudantes de medicina levam ‘Saúde e Bem-estar’ a diferentes concelhos

Arranca hoje a ‘Semana da Saúde e Bem-estar’, promovida pela Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed), com o objectivo de, uma vez mais, fomentar hábitos saudáveis e a adopção de um estilo de vida adequado junto da população dos vários concelhos da Região.

Esta iniciativa, que se prolonga até 31 e Julho, quarta-feira da próxima semana, vai envolver mais de 40 pessoas, onde se incluem 35 voluntários e oito elementos da equipa coordenadora afecta à AJEMed.

Ao DIÁRIO, Nino Pereira, um dos responsáveis pela iniciativa, revela que houve o cuidado de chegar à população em geral, com as acções de rua, mas não foi descurada, também, a população mais idosa que está institucionalizada, dando nota de que as acções promovidas têm vários públicos-alvo.

Para o dia de hoje estão agendadas medições de vários parâmetros de saúde na vila da Ribeira Brava, mais precisamente na frente-mar local, entre as 9 e as 13 horas, mas também no Centro Comunitário do Estreito de Câmara de Lobos – Vila Viva, das 14h30 às 16h30. Será realizada a medição da pressão arterial, dos níveis de glicémia, do perímetro abdominal, do peso e do índice de massa corporal (IMC).

Juntam-se a estas acções, as visitas aos lares do Vale Formoso (Funchal) e de Santa Teresinha (Tabua). Nestes espaços, revelou Nino Pereira, vão ser realizadas actividades lúdicas com os idosos, apelando aos cuidados que devem continuar a ter com a sua saúde.

A participação nestas acções não tem qualquer custo para os participantes, sendo as mesmas abertas a qualquer cidadão que queira conhecer qual o seu peso ou a sua tensão arterial, monitorizando a sua saúde, mas, também, pedir algum aconselhamento para uma situação de saúde específica.

Acreditam os promotores da iniciativa, os jovens madeirenses que estudam medicina, que é possível prevenir problemas de saúde como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares através de simples medições e aconselhamentos, apelando, por isso, a participação de todos os interessados.

Mas há outras iniciativas a ter em conta, na agenda desta quarta-feira.

Agenda

09h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, na qual será apreciada a Conta da RAM de 2022.

10h00 - Sessão Ordinária do Conselho Presbiteral, que se reúne hoje e amanhã.

10h00 - visita à NRP Zaire da Marinha Portuguesa, no Porto do Funchal, com uma acção tendo em vista uma campanha de recrutamento

11h00 - Apresentação do livro ‘Carlos Santos: da tradição para a sala de aula’, no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

12h00 - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, da Assembleia Legislativa da Madeira, onde será analisada uma Petição Pública, da autoria de uma cidadã, intitulada ‘Reabertura da Vereda das Murtas’; será, também, emitido um parecer, por solicitação da Assembleia da República, relativo ao Projecto de Lei n.º 217/XVI/1.ª (PAN) que ‘Prevê a criação um Plano Nacional de Resgate Animal “112 animal” e de equipas e infraestruturas de resgate animal’.

12h00 - José Manuel Rodrigues recebe, em audiência, a Embaixadora do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer, iniciativa que terá lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

15h00 - apresentação pública da 37.ª Semana Gastronómica de Machico, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico.

18h00 – Nova etapa do Atlântico Padel Tour/DIÁRIO, nos Jardins Panorâmicos do Lido.

22h30 – actuação de David Carreira, na Semana do Mar do Porto Moniz.

Efemérides

1245 - O Papa Inocêncio IV retira a autoridade real a Sancho II de Portugal pela bula 'Grandi non immerito'. Sucede-lhe o seu irmão Afonso, conde de Bolonha como regente do reino.

1827 - Início das "Archotadas", manifestações noturnas à luz de archotes, em protesto pela instabilidade governativa, após a demissão do marechal Saldanha.

1911 - O antropólogo norte-americano Hiram Bingham, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, descobre e apresenta ao mundo a cidade inca de Machu Picchu, no Peru.

Foto DR/Arquivo

1969 - Os astronautas norte-americanos da Apollo 11 - Comandante Neil Armstrong, Piloto do Módulo Lunar Edwin E. "Buzz" Aldrin Jr. E Piloto do Módulo de Comando Michael Collins, os primeiros homens a irem à Lua, chegam a Terra. São recolhidos da cápsula da nave espacial, no Oceano Pacífico.

1974 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide, por unanimidade, obrigar Richard Nixon a entregar as 64 gravações relacionadas com o Caso Watergate, à equipa de investigação, rejeitando os "privilégios presidenciais".

1975 - A nave espacial norte-americana Viking I poisa em Marte e inicia, de imediato, as análises com que se pretende verificar se existe ou não vida no planeta.



1986 - O Parlamento português aprova o novo Estatuto da Região Autónoma dos Açores.

2005 - O ciclista norte-americano Lance Armstrong conquista o sétimo título consecutivo na Volta à França em bicicleta e põe fim à carreira desportiva.

2007 - Milhares de pessoas são forçadas a abandonar as suas casas no Reino Unido devido às cheias que alagaram várias zonas do país, na pior catástrofe natural dos últimos 60 anos.

Foto Arquivo/DR

2013 - O descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Santiago de Compostela faz 80 mortos e várias dezenas de feridos. O comboio, que fazia a ligação Madrid-Ferrol com cerca de 250 passageiros a bordo, descarrilou à entrada da estação de Santiago de Compostela, na Galiza, cerca das 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

2017 - O conselho de administração da Transportadora Aérea Nacional (TAP) aprova o plano estratégico da companhia a 10 anos, que prevê a expansão da rede, e procede a mudanças nos órgãos da empresa.

2023 - O juiz Carlos Alexandre decreta prisão domiciliária sem vigilância eletrónica para o cofundador da Altice Armando Pereira e para Hernâni Vaz Antunes, considerado o seu 'braço direito', no âmbito da 'Operação Picoas', por alegado esquema financeiro em torno da Altice, detentora da antiga PT, que terá lesado o Estado e o grupo empresarial em centenas de milhões de euros.

Foto DR

Pensamento do dia