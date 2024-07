83 empresas participam na Expomadeira 2024

A trigésima nona edição da Expomadeira realiza-se de 5 a 14 de Julho, novamente no Estádio do Marítimo, e vai contar com a participação de, pelo menos, 83 empresas.

A Expomadeira regista, neste momento, 78 empresas inscritas nesta edição, das quais cerca de 20 marcam presença neste evento pela primeira vez, conforme adiantou a organização na cerimónia de apresentação. Em relação à proveniência das mesmas, cerca de 80% das empresas são da Região, sendo apenas 20% de fora, designadamente de Portugal continental e Espanha.

"Estamos, basicamente, com o mesmo nível de participação de empresas que no ao anterior, onde registamos 83 empresas participantes, sendo que a expetactiva é ultrapassar este número já que na última semana, por norma, ainda se concretizam algumas inscrições", adiantou a ACIF, que acrescentou que, em termos de módulos de 9m2, neste momento, "existem 270 módulos ocupados, dos 275 módulos de 9m2 que compõem a área útil do Estádio".

Quanto à presença de grandes marcas, a organização revela que a presença da Nestlé, a Empresa de Cervejas da Madeira e Altice, enquanto entidades patrocinadoras, a NOS Madeira e a HNtrónica. Nesta edição juntam-se ao leque de patrocinadores a SPELTA e o Recheio que patrocinam respectivamente a Praça da Restauração e nas acções de showcooking que irão decorrer no interior do recinto.

Em relação ao layout desta mostra económica, a novidade prende-se com a Praça da Restauração, que estará localizada em frente à porta principal, ao lado do coreto.

"Esta nova localização visa dar maior notoriedade a este espaço gastronómico, que terá dois restaurantes ( Pilar das Refeições e Docas Café), e onde será recriado o típico arraial madeirense, bem como funcionar como um atractivo capaz de mobilizar um maior número de pessoas a esta mostra das actividades económicas, através de momentos de animação que irão ocorrer, diariamente, entre as 20h00 e as 22h00, com a presença de vários artistas e bandas de música, já que esta nova localização terá uma maior visibilidade", divulga a ACIF.

Em relação à animação, haverá actuações de Beatriz Abrunhosa, o duo Marina Andrade e Luís Cruz, o Denis Rodrigues Quarteto, o duo Alexandra Barbosa, os Nulo, os Hot Cross e a jovem fadista Leonor de Castro.

Mas ainda em relação à animação, é de salientar também a existência de algumas acções de showcooking com conceituados Chef’s da Região e, em virtude da parceria estabelecida com a FNAC, será dinamizado um torneio de futebol digital FC 24 com 16 equipas, com prémios para o Top 3. O torneio terá lugar no dia 12 de Julho e as inscrições abrem no primeiro dia do evento, a 5 de Julho.

Os visitantes podem aceder a toda a programação deste evento através da Aplicação da Expomadeira (https://bit.ly/expomadeira2024) que está disponível para IOS ou androide.

O custo da entrada é de 1 euro individual e 3 euros para um bilhete de grupo (4 pessoas). O horário é igual ao do ano passado, dias úteis das 18h00 às 23h00, sexta-feira, das 18h00 às 24h00 e sábado e domingo das 16h00 às 24h00.