Sétima edição do Futsal Cup junta 1.300 atletas no Funchal

A sétima edição do torneio internacional 'Futsal Cup' junta, entre 2 a 8 de Julho, no Funchal, cerca de 1.300 atletas da modalidade.

A competição vai dividir-se por quatro pavilhões da cidade, nomeadamente o Pavilhão da Francisco Franco, o Pavilhão do Funchal, o Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo e o Pavilhão da Levada. A organização está a cabo do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF), sendo que o torneio envolve 84 equipas, de vários clubes, distribuídas por cinco escalões, nomeadamente Benjamins (sub-11), Infantis (sub-13), Iniciados (sub-15), Juvenis (sub-17) e Juniores (sub-19), envolvendo um total de 1.300 atletas da Região, de Portugal Continental, França, Bélgica, Hungria, EUA, Inglaterra, Irlanda, entre outros. Estão agendados 252 jogos durante o Torneio.

A iniciativa foi apresentada esta terça-feira, no Salão Nobre da autarquia, contando com a presença da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal. Na ocasião, a autarca reiterou a aposta do Município no desporto para que "os jovens cresçam num caminho saudável e de prosperidade".

"Saudamos ter o maior torneio de Futsal 2024 acontecer no Funchal, na nossa Região", referiu a autarca, destacando o investimento que tem sido feito pelo Município do Funchal no desporto, porque, sublinha, "trata-se de uma oportunidade para os nossos jovens crescerem num caminho saudável, num caminho de prosperidade, e sabemos que o desporto é uma ferramenta de inclusão, que promove a equidade, a justiça social e que é essencial no desenvolvimento de todos vós".