FC Porto termina pré-época com goleada (4-0) ao Al Nassr

Porto, os espanhóis Nico González (18 e 31 minutos) e Iván Jaime (21) e Gonçalo Borges (45+5, de penálti) construíram o triunfo da equipa treinada pelo ex-adjunto Vítor Bruno, cuja pré-temporada rendeu 29 golos, contra quatro sofridos.

A oitava vitória do FC Porto ditou a segunda derrota em cinco ensaios do vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro e com o médio internacional luso Otávio no plantel, que acumulou ainda uma vitória e dois empates no estágio no Algarve.

Os 'azuis e brancos' vão estrear-se oficialmente na temporada 2024/25 em 03 de agosto, em Aveiro, ao medirem forças na 46.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira com o campeão nacional Sporting, que venceram na final da última edição da Taça de Portugal.

Numa tarde em que apresentou 34 atletas aos associados e adeptos, o FC Porto mudou David Carmo por Otávio Ataíde em relação ao triunfo sobre o campeão austríaco Sturm Graz (2-0), na terça-feira, na quarta e derradeira partida do estágio de 10 dias na Áustria.

O Al Nassr usou de início os ex-portistas Alex Telles e Otávio, que discursaram antes do apito inicial e receberam uma camisola do presidente 'azul e branco', André Villas-Boas, numa homenagem estendida a Luís Castro, antigo treinador dos conjuntos principal e B.

Os sauditas ameaçaram aos 45 segundos, num cabeceamento por alto do ex-benfiquista Talisca, após canto de Brozovic, mas rapidamente 'sucumbiram' ao poderio do FC Porto, que assumiu as rédeas e viu Grujic atirar desenquadrado à meia-volta, aos 10 minutos.

Oito minutos depois, o sérvio descobriu João Mário, que cruzou na direita para a emenda aérea de Nico González, tendo essa vantagem sido duplicada aos 21, quando Namaso captou a bola de Zé Pedro e tocou num ápice de calcanhar para o remate de Iván Jaime.

O desnorte do Al Nassr voltaria a refletir-se pouco depois da meia hora, na sequência de um lançamento lateral na direita de João Mário, com Nico a beneficiar de um atraso nas 'alturas' de Otávio para se antecipar ao guarda-redes Al-Aqidi na pequena área e 'bisar'.

Al-Amri ainda importunou Cláudio Ramos na área do FC Porto, após livre de Alex Telles, aos 34 minutos, e Al-Ghanam errou o alvo, aos 44, antes de o videoárbitro (VAR) intervir para detetar um penálti de Lajami sobre Iván Jaime e Gonçalo Borges estabelecer o 4-0.

Regressando dos balneários com um dos novos equipamentos alternativos, os 'dragões' guardaram as substituições para diferentes momentos da segunda parte, na qual o ritmo baixou drasticamente, mas sem devolver a formação de Riade à discussão do resultado.

Nico González espreitou o 'hat-trick' de cabeça (55 minutos), enquanto Yahya atirou em 'vólei' para fora (56) e Ghareeb concluiu à figura do recém-entrado Samuel Portugal (76), nas únicas chances com relativo perigo do Al Nassr, que voltou a ter dificuldades no fim.

Já com um 'onze' transfigurado a partir do banco, mas sem internacionais, Vasco Sousa desviou uma solicitação de Martim Fernandes à trave (82 minutos), Toni Martínez falhou ante Al-Aqidi (86) e Lajami negou o 5-0 a Fran Navarro em cima da linha de golo (90+1).