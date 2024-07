Benfica goleia Feyenoord (5-0) e conquista Eusébio Cup

O Benfica venceu hoje o Feyenoord, por 5-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, e conquistou a Eusébio Cup, num encontro decidido logo nos primeiros minutos graças a uma 'avalanche' ofensiva da equipa de Roger Schmidt.

A goleada do Benfica começou a ser construída cedo, com Prestianni (09) a fazer o 1-0. Depois, no espaço de dois minutos, Pavlidis bisou (13 e 14), e ainda na primeira parte Beste (18) fez o 4-0 na marcação de um livre direto. Na segunda parte, Arthur Cabral (89) fez o 5-0 final.

O Benfica entrou ao ataque e logo aos três minutos Prestianni, a surpresa' do treinador Roger Schmidt no 'onze', deu o primeiro sinal de perigo. O 25 das 'águias' não tardou a mostrar-se novamente na Luz e fê-lo em grande estilo, inaugurando o marcador num remate em arco ao aproveitar uma bola perdida na área neerlandesa.

O jogo decorria no meio-campo ofensivo do Benfica, tal era o sufoco imposto pelo vice-campeão nacional, e Prestianni inventou mais uma jogada: combinou com João Mário e o cruzamento atrasado acabou nos pés de Pavlidis, que fez o 2-0.

Bola ao meio-campo e poucos segundos depois já o avançado grego do Benfica repetia os festejos, desta vez com assistência de Beste na esquerda, depois de uma recuperação de bola de Leandro Barreiro que deixou a equipa do Feyenoord totalmente descompensada.

Tudo corria bem e o Estádio da Luz começava a entrar em euforia, até chegar a vez de outro reforço entrar na lista de marcadores. Ao minuto 18, Beste fez o 4-0 na marcação de um livre direto. O alemão assumiu a marcação do livre à entrada da área, mas teve o grande contributo de Moussa, jogador do Feyenoord, que acabou por desviar a bola e enganar o guarda-redes neerlandês.

Depois de minutos infernais para o emblema de Roterdão, o jogo acalmou e entrou numa toada morna, mas sempre com o Benfica no controlo.

Schmidt mexeu no começo da segunda parte, Neres, António Silva, Marcos Leonardo e Carreras entraram, mas o jogo manteve-se dormente.

Com o Benfica em gestão e Schmidt a trocar quase toda a equipa durante o segundo tempo, o jogo 'arrastou-se' para o fim, com o Feyenoord a aproveitar para aparecer, a jogar mais no meio-campo ofensivo, mas sem efeitos práticos.

Mesmo a terminar, aos 89, novo castigo para os neerlandeses, com Arthur Cabral a assinar o 5-0 final. Mesmo sem festejar, o avançado brasileiro, não enjeitou a possibilidade de voltar a marcar na pré-época e, de cabeça, deu a melhor resposta a um cruzamento de Tiago Gouveia,