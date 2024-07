Super Camp by FC Porto chega à Madeira

A Madeira prepara-se para receber, pela primeira vez, o Super Camp Dragon Force by FC Porto, no final do mês de Julho e início de Agosto sob a orientação de treinadores do FC Porto, refere nota à imprensa

O Super Camp Dragon Force by FC Porto anima assim o Verão da Madeira, na semana de 29 de Julho a 2 de Agosto, entre as 15h e as 18h, a nova Escola de Futebol irá acolher um Programa Intensivo de Otimização da Performance dirigido a crianças dos 6 aos 15 anos que queiram desenvolver todos os detalhes do jogo. O Super Camp Dragon Force by FC Porto inclui três horas diárias de treino e competição, lideradas por treinadores FC Porto e pensadas ao detalhe para garantir que no final, o nível de jogo de cada participante é melhor e mais abrangente.

Conforme informação, durante um dia de Super Camp, os participantes vão percorrer 4 momentos de treino e competição, com as ferramentas certas para potenciar a evolução de todos os jogadores envolvidos durante uma semana. Nos Treinos de Condição Física, Treinos de Técnica Individual, Desenvolvimento de Competências Psicológicas e nos vários Momentos Competitivos diários, as dificuldades de cada um serão treinadas com detalhe e as Capacidades Diferenciadoras (aquilo que torna cada jogador único) estarão sempre em destaque.

Qualquer criança pode-se inscrever e a semana irá decorrer nas instalações do novo clube parceiro Juventude de Gaula, ou seja no Complexo Desportivo de Gaula. Todas as informações podem ser consultadas nas redes sociais, site do FC Porto ou podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou [email protected] ou através dos números de telemóvel 966 186 325, 964 582 127, 961 696 985.

A inscrição no Super Camp tem um custo de 60€ e inclui a participação em todas atividades, t-shirt FC Porto Player, seguro desportivo e certificado de participação. As vagas são limitadas e aceites por ordem de inscrição até ao dia 28 de Julho.