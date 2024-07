Benfica soma segunda vitória na pré-época diante do Almería

O Benfica venceu hoje o Almería por 3-1, depois de ter estado em desvantagem perante a equipa do segundo escalão do futebol espanhol, em jogo de preparação realizado em Thonon-les-Bains, em França.

Nico Melamed, aos 23 minutos, adiantou a formação andaluza, que na última época foi despromovida da Liga espanhola, mas o grego Pavlidis, aos 36, e o brasileiro Arthur Cabral, aos 53, operaram a reviravolta, antes de João Mário fixar o resultado, aos 72.

Este foi o terceiro encontro de preparação dos 'encarnados' para a temporada 2024/25, depois do triunfo sobre o Farense (5-0) e do empate com o Celta de Vigo (2-2), ambos disputados em Águeda.

A formação comandada por Roger Schmidt tem mais três jogos particulares agendados, o primeiro dos quais na quinta-feira, diante dos ingleses do Brentford (20:00), no Estádio da Luz. Seguir-se-ão encontros com os neerlandeses do Feyenoord (19:30), no dia 28, também no recinto benfiquista, para a Eusébio Cup, e com os ingleses do Fulham (20:00), em 02 de agosto, no Estádio Algarve.