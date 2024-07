Acidente de viação violento em São Vicente

Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz foram acionados para um acidente de viação hoje pelas 17h59 através da Proteção Civil. O acidente ocorreu na via expresso junto ao túnel da encumeada, no sítio do Rosário - São Vicente.

A viatura embateu num poste de luz provocando diversas lesões em 3 passageiros. Foi acionado para o local 9 bombeiros, 2 ambulâncias, e 1 veículo de desencarceramento. Esteve ainda no local: PSP e viaexpresso.

As vítima foram estabilizadas e encaminhadas para o serviço de urgência de São Vicente, posteriormente foi encaminhada uma das 3 vítimas em estado mais grave para o Hospital Dr. Nėlio Mendonça