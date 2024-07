Madeira conquista Torneio Nacional de Futebol de Rua

A selecção da Madeira de futebol de rua somou ontem o seu quarto título de campeão da fase final nacional da competição.

Na edição de 2024 do Torneio Nacional de Futebol de Rua que teve lugar no Parque Desportivo do Fontelo, na cidade de Viseu a equipa madeirense da Associação da Madeira de Desportos para Todos festejou a conquista do troféu, na variante de masculinos/mistos depois de vencer na grande final a equipa de Aveiro - Câmara Municipal de Aveiro (seleção masculina de jogadores) por 7-2.

Tal como em 2018, 2019 e 2021 a Madeira voltou a festejar o título de um evento que este ano contou com 16 selecções oriundos dos vários 'cantos' do país.

Orientados por Rafael Santos e Alexandre Mendonça, os obreiros do títulos foram os seguinte jogadores madeirenses: Sofia Luís (Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens), Mafalda Camacho (IHM - Polo Comunitário Ribeira Grande), Nídeo Ferraz (Casa do Povo do Monte), Afonso Mendonça (Casa do Povo do Monte), Rodrigo Cró (Centro Comunitário de São Martinho - ISSM IP RAM), Carlos Metzer (Grupo Desportivo Alma Lusa), Simão Anazário (Associação Cultural Desportiva e Recreativa de São Martinho) e Tiago Santos (Casa do Povo de São Vicente).