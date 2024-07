Ronaldo fez visitas solidárias na Madeira ao lado de Marina Rodrigues há 20 anos

O craque Cristiano Ronaldo e a Miss Portugal Marina Rodrigues distribuíram, em 2004, donativos por três instituições da ilha da Madeira.

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recorde a notícia em destaque na edição impressa do DIÁRIO de há 20 anos.

A reportagem escrita pelo jornalista Saturnino Sousa, com fotografia de Agostinho Spínola, descreveu um dia das férias de Cristiano Ronaldo na Madeira quando entregou donativos, depois de uma manhã passada no dentista.

Com o título "És o melhor do mundo, Ronaldo!", a peça jornalística deu conta da distribuição das verbas resultantes de um jantar de recolha de fundos organizado pelo presidente do Marítimo de Londres, no valor de 6 mil euros, que foram divididos por quatro cheques de 1.500 euros e entregues a três instituições de solidariedade social da Madeira, bem como a um doente dos Hospital Central do Funchal.

Foram contemplados com os cheques solidários o Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família, o Centro Social e Paroquial da Graça e a Aldeia da Paz, mas foi a presença de CR7 que fez os utentes vibrarem de alegria.

"Os miúdos das instituições de solidariedade social, verdade seja dita que pouco ligaram ao cheque", pode ler-se no artigo paginado a 6 e 7 no DIÁRIO Desporto.

A acção solidária foi brindada pela Vice-Presidência do Governo Regional, na altura a cargo de João Cunha e Silva, que ofereceu bolas, bonés e canetas alusivas à 'Madeira Região Europeia 2004', garantindo também a presença da segunda "embaixadora" da Região, Marina Rodrigues, Miss Portugal 2004, que "embelezou" a iniciativa.

