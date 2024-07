Clássicos da década de 50 tomam conta da Quinta Magnólia

33 carros clássicos e 12 motas da década de 50 tomam da Quinta Magnólia este fim-de-semana.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus enalteceu o evento, que segue para a sua 5.° edição. “É um momento interessante porque há a fusão deste espaço da Quinta Magnólia e este património automóvel”.

Referiu que serve ainda para incentivar todos aqueles que têm clássicos em casa para restaurar, que o façam.

Nesta manhã de sábado, o governante esteve a entregar certificados a todos os participantes deste evento.

Esta é uma exposição com curadoria e, por isso, tem sempre um tema associado. Esta edição encontra-se relacionada com a primeira metade da década de 50, contando com um ambiente com pormenores históricos, música e dança.

Sobre o programa do evento, agora às 11 horas começou uma tertúlia sobre veículos clássicos com Eduardo Aníbal Silva, José Faria e Marco Ireneu Pestana, com mediação de Ricardo Miguel Oliveira.

Na conversa falam sobre o gosto pelos carros clássicos, carros preferidos e restauro dos mesmos.

Para chegar ao evento a organização proporciona viagens gratuitas até à Quinta Magnólia num autocarro clássico. Este ano será com um Mercedes-Benz L 406 D, de 1970, da Tecnovia Madeira, parceira deste evento.