Bebé nasce dentro de ambulância

Uma grávida deu à luz esta manhã dentro da ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, por volta das 10h15.

A mulher com 35 anos entrou em trabalho de parto quando ia a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo a ambulância saído da Via Rápida. O bebé nasceu na zona das Madalenas.

Segundo o que foi possível aferir este é seu terceiro filho.

Tanto a mãe como o bebé estão bem.