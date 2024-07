17 mortos e 34 feridos em acidente com autocarro no norte do Afeganistão

Dezassete pessoas morreram e 34 ficaram feridas hoje, quando o autocarro em que seguiam capotou no norte do Afeganistão, disse à Agência France Presse (AFP) fonte do Departamento de Informação e Cultura da província de Baghlan.

"Dezassete pessoas perderam a vida e outras 34 ficaram feridas quando o autocarro em que viajavam capotou (...) no distrito de Khinjan, na província de Baghlan", disse Mustafa Hashemi, especificando que o percurso do veículo deveria ligar Cabul à província de Faryab (norte).

O responsável disse que entre os mortos estavam 12 homens, duas mulheres e três crianças. O veículo tinha saído de Cabul e deveria fazer a ligação com a província de Faryab (norte).

As causas do acidente não foram ainda esclarecidas, mas os meios de comunicação locais admitem negligência por parte do condutor.

Os acidentes de trânsito são muitas vezes mortais nas estradas do Afeganistão, em péssimas condições após quatro décadas de combates. Os condutores têm também pouco respeito pelas regras de condução nas estradas congestionadas por veículos pesados ??de mercadorias.

Em meados de março, 21 pessoas morreram e 38 ficaram feridas quando um autocarro colidiu com um camião-cisterna que se incendiou na província de Helmand, no sul do país.

Em dezembro de 2022, 31 pessoas morreram em Salang (centro), na cordilheira de Hindu Kush, depois de um camião-cisterna ter capotado, incendiando outros veículos, numa área a mais de 3.800 metros acima do nível do mar.