Número de acidentes de trabalho na Madeira aumentou em 2022

Em 2022, ocorreram 4.265 acidentes de trabalho na Região Autónoma da Madeira (RAM), mais 15,7 por cento do que em 2021 (ou seja, mais 578 acidentes), revelou hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A série de dados estatísticos sobre acidentes de trabalho, disponibilizada esta quarta-feira, 24 de Julho, no portal da DREM, tem por base dados fornecidos pela Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva (DRTAI).

Dos acidentes ocorridos em 2022, há a registar 3 acidentes mortais, número igual ao do ano precedente.

Refira-se que a maioria dos acidentes laborais ocorreu com homens (71,1 por cento) e em pessoas entre 35 e 54 anos de idade (53,8 por cento).

Construção concentrou maior número de acidentes

De acordo com os dados da DRTAI, o sector da “construção” foi aquele que concentrou o maior número de acidentes (23,6 por cento do total), seguido do sector “alojamento, restauração e similares” com 18,1 por cento e do sector “comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” com 13,2 por cento.

Já o sector “alojamento, restauração e similares” foi o que registou em valor absoluto, o maior aumento face a 2021, tendo sido reportados mais 267 acidentes do que em 2021.

Em oposição, o sector “administração pública e defesa; segurança social obrigatória” foi o que observou, em valor absoluto, a maior diminuição, menos 23 acidentes (o que traduz uma diminuição de 10,9 por cento face a 2021), representando 4,4 por cento do total de acidentes de trabalho.

Por grupos profissionais, os “trabalhadores qualificados da construção e similares, excepto electricista” e os “trabalhadores dos serviços pessoais foram os que registaram maior número de sinistrados, respectivamente: 14,7 por cento (com 626 acidentes) e 10,7 por cento (456 acidentes)

No que diz respeito ao tipo de local do acidente: 20,5 por cento dos acidentes ocorreram em “zona industrial” (874 acidentes); 19,6 por cento em “local de actividade terciária, escritório, entretenimento, diversos” (834 acidentes) e 19,2 por cento em “estaleiro, construção, pedreira, mina a céu aberto” (817 acidentes).

Segundo a DREM, a causa da maioria dos acidentes de trabalho registados em 2022 foi o “movimento do corpo sujeito a constrangimento físico”. Foram 1.246 os acidentes inseridos nesta categoria (ou seja, 29,2 por cento do total de acidentes).

Feridas superficiais e entorses foram as ‘queixas’ mais frequentes

Os principais acontecimentos geradores directos da lesão dos sinistrados continuaram a ser: “constrangimento físico do corpo, constrangimento psíquico” (1.125 acidentes, o que equivale a 26,4 por cento do total) e “esmagamento em movimento vertical ou horizontal sobre/ contra objecto imóvel” (823 acidentes; 19,3 por cento).

Quanto às consequências, constatou-se que a maioria dos acidentes resultou em “feridas e lesões superficiais”. As “deslocações, entorses e distensões” foram as lesões que mais se evidenciaram, cujo peso no total, em 2022, fixou-se em 52,2 e 39,2 por cento, respectivamente.

Cerca de três em cada cinco acidentes atingiram as “extremidades superiores” ou as “extremidades inferiores” (34,5 e 27,9 por cento, pela mesma ordem).

Em média, perderam-se 29 dias de trabalho por acidente

Relativamente ao número de dias de ausência do trabalho, é de referir que 25,8 por cento dos acidentes não mortais não implicaram qualquer ausência ao trabalho.

Em 2022, contabilizaram-se 124.120 dias de trabalho perdido devido a acidente de trabalho, destacando-se o intervalo de 7 a 13 dias de ausência, para 18,4 por cento do total de acidentes não mortais.

O maior número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de trabalho (34.485) ocorreu no sector da “construção” (ou seja, 27,8 por cento do total de dias perdidos), seguido pelo sector “alojamento, restauração e similares”, onde se verificou 19.145 dias perdidos (15,4 por cento do total).

Em média, perderam-se 29 dias de trabalho por acidente, indica a DREM.

O sector “indústrias extrativas” foi o que registou a média mais alta (60 dias por acidente), seguido pelos sectores “outras atividades de serviços” e “actividades imobiliárias”, ambos com 49 dias por acidente.