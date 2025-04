Brasil autoriza Starlink de Musk a duplicar número de satélites no país

O Governo brasileiro autorizou a Starlink, a empresa de internet via satélite do magnata Elon Musk, a operar 7.500 novos dispositivos, quase o dobro dos que já operam no país.

"Com a decisão, a Starlink pode acrescentar 7.500 novos satélites para operar no Brasil", lê-se no comunicado da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) respondeu assim favoravelmente ao pedido da empresa para aumentar tanto o número de satélites, atualmente 4.408, como as faixas de frequência em que operam em território brasileiro.

A Starlink deve apresentar relatórios periódicos e a Anatel alertou que a área técnica da agência vai acompanhar a implementação das licenças, que são válidas até 2027.

A Starlink começou a operar no Brasil em 2022 e já tem centenas de milhares de clientes, entre empresas e particulares, sobretudo em zonas rurais isoladas da Amazónia.

No ano passado, a empresa envolveu-se numa disputa judicial entre o Supremo Tribunal Federal e a rede social X, também propriedade de Musk, aliado do antigo Presidente Jair Bolsonaro.

Quando o X se recusou a cumprir ordens para remover notícias falsas e se recusou a pagar as multas, o tribunal superior bloqueou as contas da Starlink, considerando que havia "responsabilidade solidária" entre as duas empresas.

Depois da rede social ter pagado as multas, o Supremo Tribunal Federal desbloqueou as contas da Starlink.