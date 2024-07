Como vai essa saúde?

A AJEMed Madeira, associação sem fins lucrativos composta maioritariamente por futuros médicos madeirenses, levará para as ruas da Madeira, entre os dias 24 e 31 de Julho, a “Semana da Saúde e Bem-Estar”.

Mas o que é a “Semana da Saúde e Bem-Estar” e porque estou eu aqui a falar disto, dado haver tantos outros temas interessantes na saúde? Por exemplo, o best-seller “ser presidente do INEM por uma semana”, de Vitor Almeida e Ana Paula Martins… ou os grupos organizados e paginas de internet que promovem a vinda de estrangeiros para Portugal para tratamentos gratuitos no nosso paliativo SNS (talvez fale disto no próximo mês)… ou ainda do flagelo que assola, todos os verões, este país! O fecho das urgências… isto para não falar no “pistolão” dos Rebelo de Sousa.

Falo desta iniciativa porque é igualmente importante falar e promover a literacia em saúde! É importante educarmos a população para a sua saúde, para a promoção do seu bem-estar físico e psicológico… para um envelhecimento ativo e saudável! E a Semana da Saúde e Bem-Estar promove precisamente a literacia em saúde, importantíssima para, mas desvalorizada pela sociedade.

Futuros médicos estarão em diversos locais movimentados da ilha (como a frente-mar da Ribeira Brava, Largo do Phelps no Funchal, Praia do Seixal no Porto Moniz, entre outros) para falar e educar sobre saúde, enquanto que realizam a avaliação de parâmetros como o nível de açúcar no sangue (glicémia), a tensão arterial, o peso e altura (índice de massa corporal), entre muitos outros.

Mas há mais! Este ano, nesta mesma semana, acontecerá, nos lares de Santa Teresinha, Estabelecimento Vale Formoso, de Santa Isabel e Nossa Senhora do Bom Caminho, a iniciativa “Voluntariado + Saúde”. Esta visa a promoção de um envelhecimento saudável dos nossos idosos e o combate à solidão, através de jogos e atividades estimulantes cognitiva e fisicamente.

A par de muitas outras iniciativas singulares na Região, como o Hospital dos Pequeninos (a realizar de 19 a 24 de Agosto); o Get.in.to.Medscl (iniciativa que acontecerá já no próximo dia 18 de Julho, onde os alunos do secundário poderão conhecer melhor as diferentes faculdades de medicina do país), Estágios médicos intensivos de uma semana nas unidades de saúde da Região; e formações múltiplas dirigidas a estudantes de medicina, a Semana da Saúde e Bem-Estar é uma das atividades com maior relevo desta associação.

Vai mesmo querer perder esta iniciativa? Participe! Não paga nada.

Pode consultar todo o programa, e conhecer melhor esta associação de jovens futuros médicos em http://ajemedmadeira.com/, ou através do facebook (https://www.facebook.com/ajemedmadeira) e instagram (https://www.instagram.com/ajemedmadeira)