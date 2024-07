"Miguel Albuquerque está mais do que legitimado", diz secretário-geral do PSD

"Miguel Albuquerque está mais do que legitimado pelo voto de quem interessa: o voto do povo". Palavras de Hugo Soares, secretário-geral do Partido Social Democrata (PSD), à chegada à Herdade do Chão da Lagoa.

"Miguel Albuquerque foi a eleições internas no PSD e ganhou o congresso regional. Foi a vontade expressa da esmagadora maioria dos militantes do PSD/Madeira. A seguir, foi a votos juntos do povo madeirense e voltou a ganhar. A democracia é isto mesmo", reforçou o também deputado à Assembleia da República e presidente do grupo parlamentar do PSD nacional, quando questionado pelos jornalistas se persistiam as divisões internas no seio do partido quanto à liderança social-democrata regional, na sequência do processo judicial que levou à demissão de Albuquerque no início do ano.

Neste momento, assegurou, Hugo Soares, há “total sintonia” entre o PSD/Madeira e o PSD nacional. "Miguel Albuquerque é presidente do congresso nacional do PSD e eu tenho, de resto, uma relação pessoal e de amizade com PSD Madeira, todos os seus dirigentes e com Miguel Albuquerque", reiterou o dirigente social-democrata, que veio à Festa do Chão da Lago para transmitir uma mensagem "de uma grande confiança".

As "vitórias eleitorais sucessivas" de Miguel Albuquerque mostram, a seu ver, que "o povo madeirense e do Porto Santo ainda continua a acreditar no PSD", que se assume como "a força mais autonómica e a força transformadora da Região Autónoma da Madeira".

Hugo Soares teve ainda tempo de responder a questão sobre outros partidos, nomeadamente sobre o Chega, que viabilizou o Orçamento da Região para 2024. O secretário-geral do PSD diz-se convicto de que “com a responsabilidade dos partidos da oposição, também o continente, como a Madeira, vai ter um bom Orçamento, com o objectivo de mudar e melhorar a vida das pessoas”.

Já sobre as declarações de Nuno Melo, que ontem nas comemorações dos 50 anos do CDS disse que o seu partido "não se pinta de cor de laranja", Hugo Soares admitiu encará-las “com grande respeito”. “São partidos diferentes, fundadores da democracia e vejo isso com muito respeito”, vincou.

CDS nacional enaltece “exemplo” da Madeira A comissão política nacional do CDS enalteceu, ontem, o “excelente resultado” obtido na Madeira e o “alto sentido de responsabilidade que o partido revelou na solução para a crise política na Região Autónoma”.

Hugo Soares, que participa na Festa do Chão da Lagoa, em representação da direcção nacional do partido na ausência de Luís Montenegro, acrescentou ainda que o primeiro-ministro, que 'falhou' a festa por motivos de doença, "está a recuperar".