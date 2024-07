Empresas criadas em Portugal nos últimos 10 anos somam 440 mil

O número de empresas criadas em Portugal atingiu cerca de 440 mil, nos últimos 10 anos, evolução crescente só quebrada nos anos da pandemia, sendo que em 2023 foram constituídas perto de 50.000 empresas, revela um estudo divulgado hoje.

De acordo com a 5.ª edição do estudo "O Empreendedorismo em Portugal" elaborado pela Informa D&B, que analisa as tendências na criação de novas empresas na última década, em 2023 foram constituídas perto de 50 mil empresas, mais 16 mil do que em 2013.

As novas empresas estão também a alterar a sua configuração, com os setores dos transportes, atividades imobiliárias e construção a mostrarem um maior dinamismo empreendedor.

Em virtude destas tendências, o ranking da constituição de empresas por setor tem-se alterado, já que há 10 anos, o retalho era o setor onde eram criadas mais empresas, mas no final de 2023 caiu para sétimo lugar.

Ao contrário, os setores grossistas, das indústrias e do retalho viram recuar a média anual de criação de empresas na última década, segundo o estudo.

No mesmo período, os transportes subiram da 11.º posição para o segundo lugar.

O maior crescimento médio anual em termos de criação de empresas ocorre nos setores dos transportes, atividades imobiliárias e construção, com "mais de metade do crescimento a concentrar-se em três atividades destes setores".

Nesse sentido, o crescimento do empreendedorismo no setor dos transportes deve-se à atividade do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, que foi a que mais cresceu na década, especialmente a partir de 2018, com a entrada em vigor do regime jurídico do TVDE (transporte individual de passageiros em veículo descaracterizado).

"Este crescimento fez com que o setor dos transportes passasse de 949 empresas criadas em 2013 para quase 6.000 em 2023", segundo o trabalho.

Já as atividades imobiliárias assistiram a um "enorme crescimento" da criação de empresas sobretudo até 2018 e em especial na atividade de compra e venda.

Em 2023, as empresas criadas neste setor quase triplicaram face àquelas que existiam 10 anos antes.

Na construção, por sua vez, foram criadas em 2023 mais do dobro das empresas do que em 2013, sendo que neste setor se destaca a atividade de construção e promoção de edifícios, que representa 78% do crescimento total do setor.

O estudo refere ainda que a região da Grande Lisboa concentra 33% do total das novas empresas criadas 2023, com a região Norte em segundo lugar, com 30%.

Já a Península de Setúbal e Algarve registaram grandes crescimentos na década, destacando-se o forte contributo do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, em que as novas empresas dos transportes nestas regiões aumentaram 16 e 11 vezes, respetivamente.

As novas empresas são mais pequenas e têm menos capital, segundo o estudo.

Nesse sentido, 56% das empresas criadas em 2023 foram unipessoais, mais 3 pontos percentuais do que em 2013.

Além disso, 91% do total tinham como sócios pessoas individuais, dos quais mais de dois terços tinham a primeira experiência como empresário.

Em 2023, 62% das novas empresas constituiu-se com um capital social inferior a 5.000 euros, enquanto em 2013 esta percentagem ascendia a 48%, sublinha o estudo.