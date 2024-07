Falha na Microsoft afecta empresas da China aos EUA, da Europa à Austrália

Aeroportos e companhias aéreas na Europa, Estados Unidos, Austrália, Hong Kong e Japão, bem como empresas, bancos e meios de comunicação social em várias partes do mundo, incluindo Portugal, estão a ser afetados pela falha informática da Microsoft.

Muitos aeroportos comunicaram que estão a ser afetados pela falha, nomeadamente os de Berlim, Amesterdão, e todos em Espanha, enquanto várias companhias aéreas relataram problemas como a americana Delta, a United e a American Airlines, a Air France, a irlandesa Ryanair, bem como a três empresas indianas.

Em Portugal, a ANA - Aeroportos já disse que são esperados constrangimentos nos aeroportos nacionais já que há companhias aéreas e empresas de 'handling' afetadas pela falha global no sistema da Microsoft, pedindo aos passageiros que se informem sobre o estado dos seus voos.

A escalada das interrupções, a nível mundial, continuou horas depois de a empresa tecnológica ter dito que estava a corrigir gradualmente um problema que afetava o acesso às aplicações e serviços do Microsoft 365.

O 'site' DownDectector, que acompanha as interrupções de Internet reportadas pelos utilizadores, registou interrupções crescentes nos serviços do Visa, da segurança ADT e da Amazon.

Os meios de comunicação social na Austrália noticiaram que as companhias aéreas, os fornecedores de telecomunicações, os bancos e as emissoras de meios de comunicação social foram interrompidos porque perderam o acesso aos sistemas informáticos.

Alguns bancos da Nova Zelândia informaram que também estavam 'offline'.

As companhias aéreas, os caminhos-de-ferro e as estações de televisão no Reino Unido estavam também a ser afetados por problemas informáticos.

A companhia aérea económica Ryanair, os operadores ferroviários TransPennine Express e Govia Thameslink Railway, bem como a emissora Sky News estão entre os afetados.

Foram relatados problemas generalizados nos aeroportos australianos, onde as filas cresceram e alguns passageiros ficaram retidos devido à desativação dos serviços de check-in 'online' e das cabines de 'self-service'.

O Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, informou no seu 'site' que a interrupção estava a ter um "grande impacto nos voos" de e para o movimentado centro europeu.

Na Alemanha, o Aeroporto de Berlim informou que "devido a uma falha técnica, haverá atrasos no check-in" e alguns voos foram suspensos.

No aeroporto de Roma Leonardo da Vinci, alguns voos com destino aos EUA registaram atrasos, enquanto outros não foram afetados.

As interrupções australianas reportadas no 'site' incluíram os bancos NAB, Commonwealth e Bendigo, e as companhias aéreas Virgin Australia e Qantas, bem como fornecedores de internet e telefone, como a Telstra.

Os bancos neozelandeses ASB e Kiwibank disseram que os seus serviços estavam em baixa.

Também o aeroporto de Hong Kong anunciou que algumas companhias aéreas estão a ser afetadas pela falha.

A gigante tecnológica Microsoft disse hoje estar a tomar "medidas de mitigação".