Colaboradores da MEO Empresas com formação em 'Redes e Sistemas Informáticos'

A MEO Empresas passa a contar com mais 15 dos seus colaboradores com conhecimento em 'Redes e Sistemas Informáticos', cuja formação foi assegurada pela Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM).

Na cerimónia de entrega dos respectivos certificados, que teve lugar na tarde desta quarta-feira, o secretário regional com a tutela da Educação, Ciência e Tecnologia destacou o papel que tem sido desempenhado por esta entidade formadora, sobretudo na área digital.

Jorge Carvalho disse mesmo que "há sempre necessidade de termos uma estrutura que capacite os cidadãos nas áreas tecnológicas", reforçando essa posição com a aposta que tem sido feita no digital, nomeadamente nas escolas. "Não foi fácil convencer um conjunto de parceiros para continuarmos com a actividade, mas a verdade é que estamos hoje, aqui, perante mais um sucesso formativo da DTIM, que é novamente uma referência na formação regional, na capacitação dos nossos cidadãos e, acima de tudo, na educação e formação", salientou o governante.

Já Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal, elogiou o grupo de trabalho que abraçou aquele desafio com "objetividade, pragmatismo e atitude", notando a importância que apostas como esta podem representar no sucesso da estrutura que dirige. "A educação e a formação trazem-nos oportunidades no mercado, torna-nos mais fortes, valoriza-nos no todo. Não vamos parar por aqui, vamos continuar a dar-vos mais formação e espero que agarrem essas oportunidades", aproveitou para sublinhar aquele responsável da Altice Portugal, notando que tal aposta é sustentada pelo empenho em garantir a excelência e a inovação dos serviços prestados.

Com uma carga horária de 64 horas e composto por cinco módulos - Introdução aos Sistemas Informáticos, Introdução às Redes, Redes de Area Local (Switching e Wi Fi), Encaminhamento de Dados (Routing) e Segurança em Redes - estruturados para proporcionar uma formação abrangente na área de redes e sistemas informáticos, o curso de 'Redes e Sistemas Informáticos' visava dotar os participantes de conhecimentos e competências essenciais para actuar no sector das tecnologias de informação. Do curso fazia parte um corpo docente composto por elementos com uma vasta experiência teórica e prática em redes e sistemas informáticos, proporcionando uma adequada conjugação entre a academia e o mundo empresarial.