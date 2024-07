Será que só se nota excesso de turistas nos 10 locais mais recomendados da Madeira?

Os temas do ‘excesso de turismo’ e da ‘sobrelotação dos pontos turísticos’ estiveram em foco, ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de orçamento e plano de investimentos para 2024. Para o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, a Madeira não tem um problema de excesso de visitantes e justificou a sua opinião com o rácio dormidas/quilómetro quadrado estabelecido pela Organização Mundial de Turismo. “A Madeira tem momentos do dia em que há uma presença massiva de pessoas no mesmo sítio, à mesma hora, mas isso não significa que a Madeira tenha pessoas a mais no seu território, em geral”, argumentou o governante.

A notícia desta intervenção suscitou dezenas de comentários nas redes sociais, com a maioria das pessoas a considerar que “a Madeira está [a rebentar] pelas costuras” em termos de turistas. Mas alguns não alinharam por esse prisma e minimizam o problema. Num comentário no Facebook, um norte-americano reformado, residente em São Vicente, considera que o congestionamento de visitantes é sobretudo provocado pelas publicações com recomendações do género “10 coisas que tem de fazer na Madeira”. “Para evitar os turistas, basta não ir a essas 10 coisas”, defendeu. Será mesmo assim?

Para aferirmos se a tese do cidadão norte-americano corresponde à realidade, optámos por fazer um cruzamento entre notícias publicadas no corrente ano no DIÁRIO que indiciam problema provocados pela grande afluência de visitantes e algumas listas de recomendações do tipo ‘top dez’ de locais que os turistas não podem perder na Madeira.

Cabo Girão.

Numa pesquisa não exaustiva às edições online e em papel do DIÁRIO, em que cruzámos termos como ‘turistas’, ‘turismo’, ‘sobrelotação’, ‘caos’, ‘sobrecarga’, ‘excesso’ ou ‘enchente’, identificámos 17 notícias que relatam situações problemáticas relacionadas com um número elevado de visitantes.

Quanto às listas do tipo ’10 actividades ou atracções’, existem em muitos canais, operadores, publicações, jornais e formatos. Seleccionámos as listas publicadas pelo site de viagens Tripadvisor e pela revista ‘Time Out’. Também recolhemos a selecção feita pelo canal de Youtube do jovem entusiasta de viagens e aventura Joel Friend, por ser aquele que tem mais visualizações (1,1 milhões) no episódio dedicado à Madeira.

Tripadvisor

1. Monte Palace

2. Pico do Areeiro

3. Teleférico do Monte

4. Piscinas do Porto Moniz

5. Jardim Botânico

6. Cabo Girão

7. Curral das Freiras

8. Ponta de São Lourenço

9. Adegas Blandy

10. Pico Ruivo

Dez percursos recomendados pela revista Time Out

1. Levada dos Balcões

2. Levada do Rabaçal/25 Fontes

3. Levada do Caldeirão Verde

4. Levada Fajã da Ama (Ginjas-Ribeira do Inferno)

5. Pináculo-Bica da Cana (Paul da Serra)

6. Levada da Ribeira da Janela

7. Levada do Rei (Santana)

8. Levada do Furado (Portela, Machico)

9. Vereda Pico do Areeiro-Pico Ruivo

10. Vereda da Ponta de São Lourenço

Canal de Youtube de Joel Friend

1. Pico do Areeiro

2. Cascata dos Anjos (Ponta do Sol)

3. Ponta do Rosto e Caniçal

4. Fanal

5. São Vicente

6. Baixa do Funchal e carros de cestos do Monte

7. Lombo do Mouro

8. Cabo Girão

9. Ponta do Sol

10. Véu da Noiva e Seixal

No cruzamento destes dados, constata-se que efectivamente os locais onde se verificam mais incidentes e situações de sobrecarga de turistas constam das listas de atracções mais recomendadas. Em lugar de destaque surge o Pico do Areeiro, e depois a Ponta de São Lourenço, o Cabo Girão, os percursos na área do Rabaçal (como Levada das 25 Fontes e Levada do Risco), o Ribeiro Frio, o Fanal, as piscinas do Porto Moniz e a praia do Seixal.

Percurso Pico do Areeiro-Pico Ruivo.

Temos de concluir que é verdadeira a indicação do cidadão norte-americano que diz que a melhor forma de evitar uma multidão de turistas é não seguir as listas das dez atracções recomendadas em sites e publicações.