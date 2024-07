Fotos ilustram espectáculo que assinalou os 10 anos da Artemotion

No dia 14 de Julho, o Centro de Congressos da Madeira recebeu um evento especial para celebrar os 10 anos da Academia Artemotion. O espectáculo, intitulado 'Celebration by Artemotion', "foi um grande sucesso, com a plateia encantada pela diversidade de performances, multimédia e pela energia contagiante dos bailarinos em palco", refere a organização através de comunicado.

O espectáculo apresentou uma simbiose completa entre a sétima arte e a dança, sendo os espectadores guiados, através da história projectada da sua mascote Milu, representando o crescimento da Academia nestes 10 anos, com o entrelaçar das etapas da vida de qualquer um de nós.

Foi ainda revelada a criação do Hino oficial da Academia Artemotion, onde todos os presentes tiveram oportunidade de cantar na primeira apresentação pública do mesmo.