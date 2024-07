Novos enfermeiros são bem-vindos ao Serviço Regional de Saúde

Em breve, o mercado de trabalho regional vai passar a dispor de 37 novos enfermeiros, jovens que terminam estes ano a sua licenciatura na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e que receberam esta tarde o seu diploma.

Os jovens com quem o DIÁRIO falou manifestaram interesse em ficar na Revisão. Andreia Alves, uma das finalistas, estabeleceu esse desidratado como "uma prioridade".

Já Pedro Ramos, o secretário regional com a tutela da Saúde e Protecção Civil, manifestou vontade em que esses novos profissionais ingressem no Serviço Regional de Saúde, suprindo as necessidades deste, garantindo, nesse sentido, a abertura do já falado concurso para 200 novos enfermeiros, sem se comprometer com uma data certa.

No âmbito da cerimónia de entrega de diplomas aos finalistas da licenciatura em enfermagem, da referida escola, o governante destacou a capacidade que o Governo Regional tem demonstrado para abrir "os lugares necessários para que os serviços possam preencher sempre as dotações adequadas e para que se evitem horas extraordinárias".

Mas se Pedro Ramos reafirmou o concurso para 200 novos enfermeiros, tanto a representante regional da Ordem dos Enfermeiros, Teresa Espírito Santo, como a presidente da Escola de Enfermagem, Cristina Pestana, apontaram a necessidade de 400 novos profissionais para que todas as necessidades do serviço público de Saúde sejam supridas.