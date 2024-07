Cidade brasileira em situação de emergência devido a surto de doença de Newcastle

O Governo brasileiro declarou hoje o "estado de emergência zoossanitária" no Rio Grande do Sul, região que faz fronteira com Uruguai e Argentina, devido a um surto da doença de Newcastle em aves comerciais.

"A medida vale por um prazo de 90 dias, em função da detecção da infeção pelo vírus patogénico da doença de Newcastle em aves comerciais", indicou, em comunicado, o ministério da Agricultura brasileiro.

A doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e selvagens, causando sintomas respiratórios, frequentemente seguidos de manifestações nervosas, diarreia e edema craniano. É causada pela infeção por um vírus da família Paramyxoviridae aviária de serótipo 1 (APMV-1), que é virulento nas aves de capoeira comerciais.

O foco foi detetado a 17 de julho no município de Anta Gorda e entre as ações previstas no protocolo de atuação para este tipo de casos estão "o abate de todas as aves onde foi confirmado o foco", a "limpeza e desinfeção" do local, bem como o estabelecimento de uma zona de proteção e vigilância a 10 quilómetros de distância.

"A população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada", garantiram as autoridades.

O Brasil, um dos maiores exportadores mundiais de proteína animal, não registava um surto de doença de Newcastle desde 2006, quando foi identificada em aves de subsistência nos estados do Amazonas (norte), Mato Grosso (oeste) e Rio Grande do Sul (sul).

O estado do Rio de Grande do Sul encontra-se atualmente em plena reconstrução após as graves inundações que afetaram praticamente todos os municípios da região em maio, provocando cerca de 200 mortos e 2,5 milhões de pessoas afetadas.