Quando os filhos levam os pais à ‘exaustão’. Saiba o que é o ‘Burnout’ Parental

O ‘burnout’, síndrome do esgotamento profissional, integra, desde 2022, a Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), como um problema associado à parte profissional do individuo, mas o fenómeno que tem ganho cada vez mais expressão em todo o mundo, desde a pandemia, decorre do processo de criar os filhos, muitas vezes sem apoio, numa rotina exigente que tem levado muitos pais a viver sob um elevado nível de stress e potencial esgotamento.

O que é o ‘burnout’ parental?

É um síndrome caracterizado por uma fadiga extrema, não só física como mental, provocada pelo stress associado ao cuidado de crianças e adolescentes, que pode acarretar sérias consequências para ambas as partes.



Como identificar?

De acordo com a American Psychological Association (APA), a principal organização científica e profissional que representa a psicologia nos Estados Unidos, se os sintomas em baixo listados ocorrerem de forma intensa e persistente poderá estar perante um caso de ‘burnout’ parental:

exaustão física e mental;

Falta de sono;

Maior irritabilidade e intolerância;



Ansiedade;



Depressão;

Sentimento de frustração/culpa/vergonha em relação ao modo como desempenha o papel de cuidador;



Distanciamento emocional em relação à criança;



Isolamento;



Alteração do apetite;



Comportamento obsessivo-compulsivo e/ou violento.



Factores que podem potenciar:

Expectativas irrealistas sobre a parentalidade;

Ausência de apoio do outro progenitor/rede familiar;



Dedicação exclusiva aos filhos, negligenciando o autocuidado;



Acompanhamento excessivo da educação e/ou actividades extracurriculares;



Horários sobrecarregados e dificuldade em delegar tarefas;



Problemas financeiros;



Problemas de saúde de um filho.



Como ultrapassar ou prevenir?

Partilhar abertamente os seus sentimentos;

Baixar as expectativas e colocar de parte as comparações;



Cuidar de si;



Fazer pequenas pausas (tirar cinco minutos para respirar fundo);

Praticar exercício físico (ajuda a reduzir o stress e a combater a depressão);

Alimentação saudável;

Planear a semana;

Reavaliar a sua agenda e a das crianças;

Pedir ajuda a amigos e familiares;

Consultar um profissional de saúde.





Um estudo publicado no jornal científico Affective Science”, que abrangeu 42 países de todos os continentes, levado a cabo por Isabelle Roskam e Moïra Mikolajczak da Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica e coordenado em Portugal, por Anne Marie Fontaine, da Universidade do Porto, e Maria Filomena Gaspar, da Universidade de Coimbra, concluiu que os países ocidentais, principalmente, “os mais ricos e onde há uma cultura mais individualista, são os mais afectados pelo burnout parental”, por ser “uma actividade muito solitária, diferente das culturas mais colectivistas, como é o caso dos países de África, em que há um envolvimento maior de toda a comunidade na educação das crianças”.

Não é à toa que um dos provérbios africanos mais difundidos em todo o mundo dá conta que "é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança".