Cães "acorrentados, sem comida e sem água" resgatados

Na mesma residência onde foram encontrados e resgatados dois gatos "acorrentados, sem comida, sem água e sem abrigo", a Associação Ajuda a Alimentar Cães salvou também dois cães, em situações semelhantes. "Estavam acorrentados sem comida, sem água, num dia de calor insuportável e nem abrigo tinham", descreve a associação numa publicação nas redes sociais.

"Os cães estão caquéticos, muito sujos, infestados de pulgas e cheios de medo", acrescenta ainda, informando que os animais ficaram internados e em observação clínico, sendo necessário desparasitar e esterilizar.

A Ajuda a Alimentar Cães apela, neste sentido, a donativos para "pagar estas despesas".

Os dados para proceder aos donativos encontram-se descritos nas redes sociais da associação.

No que diz respeito ao tutor, este não se encontrava em casa. "Estamos perante um caso gravíssimo. Infelizmente o tutor não estava em casa mas vamos regressar com a PSP para ser identificado. Este homem tem torturado animais. Ele precisa de ser punido e não pode ter mais animais. Era prioridade resgatá-los mesmo sem a presença do mesmo porque estavam em risco de vida", conclui.