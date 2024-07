O extremo Nigel Thomas foi oficializado como reforço do Nacional. Natural do Curaçau, com dupla nacionalidade dos Países Baixos, o jovem de 23 anos chega por empréstimo do Viborg (Dinamarca), tendo já jogado em Portugal na época 2022/2023 ao serviço do Paços de Ferreira (38 jogos).

A cedência é válida até o final da presente temporada.