Madeira passa a estar melhor capacitada na investigação do mar

Foi hoje apresentado no Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal, o novo veículo de superfície não tripulado ou ‘drone marítimo’ adquirido pelo Governo Regional para a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, ao abrigo das verbas disponibilizadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na área do mar e das alterações climáticas.

O novo equipamento, um dos poucos existentes no Mundo, vai permitir desenvolver o estudo e a monitorização do mar em toda a Zona Económia Exclusiva da Madeira (ZEE), conforme salientaram o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e Rui Caldeira, presidente da ARDITI.

O investimento que rondou os 3,4 milhões de euros permite colocar a Madeira na vanguarda da tecnologia nesta área, conforme notou o investigador, responsável pela Agência, que salientou que este equipamento é apenas uma das peças de um conjunto maior que vai permitir que a Região de reposicione no que respeita à investigação marinha.

Para Miguel Albuquerque esta é a aposta mais acertada, tornando a Região num 'hub' tecnológico e científico de referência nacional e internacional, nomeadamente na área do mar, como tem vindo a ser apanágio do seu Executivo, através dos investimentos feitos neste âmbito.

"É importante percebermos que a nossa dimensão ultraperiférica atlântica é decisiva para tomarmos decisões, sobretudo do ponto de vista da ciência, que nos coloquem na vanguarda do estudo científico dos oceanos", disse o presidente do Governo Regional.

A par disso, "do ponto de vista geopolítico, as Regiões Ultraperiféricas francesas, as Canárias e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores dão à União Europeia uma projecção, se a Europa se quiser afirmar como um potência, de presença física no Oceano Atlântico, nas Caraíbas, na América do Sul e no Índico", disse, lembrando que em causa estão regiões que detêm 90% da biodiversidade da Europa e garantem uma plataforma continental "que vem conferir uma riqueza única à União Europeia".

Albuquerque salientou, ainda, o retorno que as empresas tecnológicas já representam para a economia madeirense, situado-se, em 2022, na ordem dos 612 milhões de euros, prevendo que estes números venham a aumentar nos anos de 2023 e 2024, a julgar pela "evolução positiva" registada no presente.