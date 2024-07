Foco de incêndio no sótão de uma residência no Imaculado

Um foco de incêndio no sótão de uma residência na Rua Cidade Santos, no Imaculado Coração de Maria, fez sair do quartel, esta tarde, vários meios dos Bombeiros Voluntátios Madeirenses (BVM).

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, o fogo deflagrou em colchões e plásticos que se encontravam no referido compartimento da habitação, tendo a primeira extinção sido efectuada pelo proprietário da mesma. Uma vez no local, os oito elementos dos BVM, com o apoio de duas viaturas, uma ligeira e outra pesada, procederam ao rescaldo do fogo e à ventilação da residência.

Foi também mobilizada para o local uma ambulância. Não houve registo de qualquer ferido.