Marítimo condenado a indemnizar Petit

Supremo Tribunal de Justiça conclui que houve despedimento ilícito na época 2019/2020 e obriga SAD a pagar 31 mil euros ao treinador. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Julho.

Já a rubrica 'No Rasto de' merece o maior destaque gráfico na capa desta edição, ao dar conta do "Investimento comprometido" no Forte de São João Baptista, em Machico. Promotor está a tentar renegociar com o governo, perante o aumento dos custos da construção, o apertado tempo de exploração do futuro hotel e o parecer negativo da DRC ao projecto.

"Mais de 36 mil veículos por dia na via rápida" é outras das notícias que lhe trazemos hoje. Números do 1.º semestre mostram subida de 5,1% face ao mesmo período de 2023.

Saiba também que há "Perto de 3 mil registos de ‘águas-vivas’". Caravelas portuguesas dominam os avistamentos. Número de reportes à GelAvista têm vindo a diminuir desde a pandemia.

"Mais de metade altera opções no Gabinete do Ensino Superior" é o assunto que 'encerra' a primeira página de hoje.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 366.495 vind-ik-leuks · 12.167 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.