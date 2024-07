Lucas Silva vai assinar pelo FC Seul

Segundo avança o site Korea Football News, Lucas Silva está perto de assinar pelo FC Seul, que actualmente ocupa o 6º lugar da Liga coreana. Ainda de acordo com as noticias veiculadas, também no Brasil, a assinatura do contrato do extremo brasileiro com o clube coreano está apenas dependente dos exames médicos que vai realizar.

Recorde-se que, conforme notícia avançada pelo DIÁRIO, o Marítimo exerceu a opção de compra junto ao Mirassol, que emprestara o jogador aos verde-rubros, pagando a verba de 350 mil euros, depois de ter estabelecido um novo acordo com o clube brasileiro.

Neste contexto, a confirmar-se a noticia, o Mirassol devolverá ao Marítimo os 350 mil euros que recebeu e Lucas Silva estará obrigado a indemnizar a SAD maritimista em 300 mil euros.

Lucas Silva realizou, ao serviço do Marítimo, 33 jogos na II Liga e apontou 12 golos, consagrando-se como o melhor marcador da equipa.