Para passar na barraca do Curral "só de teleférico"

Miguel Albuquerque começou a ronda pelas barracas das freguesias assim que chegou à Herdade do Chão da Lagoa. Não fez a habitual saudação no palco e foi logo para a barraca da Serra de Água, a primeira a receber o líder do partido.

Albuquerque está acompanhado pelo secretário-geral nacional, Hugo Soares e por vários dirigentes do partido, deputados e alguns governantes.

João Cunha e Silva, presidente da Mesa do Congresso e ex-deputado é a principal presença entre os 'históricos' do partido.

Muitas selfies, beijos, comes e bebes e as habituais 'bocas' marcam a ronda pelas barracas.

No Curral das Freiras, onde já havia algum aperto para circular, alguém disse que "aqui só de teleférico"

Há menos pessoas no percurso das barracas, comparando com anos anteriores, mas o recinto começa a compor-se.